Washington ganha força no Morumbi Com a provável negociação de França para o Borussia Dortmund, o nome do atacante Washington começa a ganhar força no Morumbi. O jogador, atualmente na Ponte Preta, é a alternativa preferida do técnico Nelsinho Baptista para compor o ataque são-paulino no próximo semestre. A diretoria, no entanto, preferiu não confirmar o interesse do clube pelo atacante. Em reunião com o procurador de França, Wagner Ribeiro, o presidente Paulo Amaral afirmou que o planejamento para o próximo semestre só será iniciado a partir do dia 4, quando Nelsinho será apresentado oficialmente. O volante Rincón continua próximo do São Paulo, apesar de o Santos manifestar o interesse em mantê-lo no grupo para a próxima temporada. Nelsinho preferiu evitar polêmica com o diretor de Futebol, José Dias. Muito desgastado no cargo, o dirigente acumulou mais uma divergência ao entrar em atrito com dirigentes da Ponte Preta. A cúpula da equipe campineira acusou Dias de ter divulgado a contratação de Nelsinho, então treinador da Ponte, antes do término da participação da equipe na Copa do Brasil. O treinador afirmou nunca ter trabalhado antes com José Dias, mas se disse disposto a ter um bom relacionamento com o dirigente. ?Não vou ficar analisando a pessoa do Dias", observou. Para Nelsinho, o importante é pensar em ganhar títulos pelo clube. "Estou com vontade de trabalhar, foi o Dias que me trouxe e não posso ficar fazendo críticas a ele", completou. No Conselho Consultivo, a preocupação é com a crise política vivida pelo São Paulo. Vários conselheiros são acusados de torcerem para outras equipes. O presidente Paulo Amaral, por sua vez, não está conseguindo aparar as arestas entre os diversos setores. Para o presidente do Conselho, Ives Gandra da Silva Martins, o São Paulo não conquistará mais títulos significativos, caso esta divisão continue prevalecendo. "Se o São Paulo não for pacificado vamos continuar obtendo estes resultados pífios dentro de campo", declarou o conselheiro.