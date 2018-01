Washington garante que volta em 2003 De férias em Caxias do Sul, o atacante Washington, do Fenerbahçe, da Turquia, afirmou que, apesar de algumas opiniões pessimistas, volta a jogar futebol em 2003. Após ser constatada uma obstrução em uma das coronárias, o jogador foi submetido a uma angioplastia em Istambul no dia 27 de novembro. Washington estava em um bom momento no clube, ocupando a vice-liderança da artilharia do Campeonato Turco, atrás do também brasileiro, Viola, que tem dez gols. Na partida do final de semana anterior ao ocorrido, ele marcou o gol da vitória de sua equipe sobre o Kocaelispor por 2 a 1. Mesmo já recuperado, o atacante ainda terá que realizar alguns exames, a serem feitos no Brasil ou em Houston, nos Estados Unidos, em janeiro. Somente depois destas avaliações é que os médicos do clube turco avaliarão quando Washington poderá vai voltar aos treinamentos. "Vou ficar no Brasil até o começo do ano que vem, uns 20 dias ou um mês, quando realizarei alguns exames e em janeiro irei me reapresentar com o restante do elenco", afirmou Washington, que entraria de férias no dia 22, mas com os acontecimentos, ganhou alguns dias a mais com os familiares. Washington e o departamento médico do clube ainda não conseguiram entender o motivo para Washington ter tido o problema. "Eles me disseram que foi muito estranho o que aconteceu por eu ser jovem e um atleta. Falaram que isso acontece com quem tem vida sedentária, mas eu não tenho. Que pode ser genético, mas meus pais nunca tiveram nada. Disseram que podia ser nervosismo, daí tudo bem, já que eu estava um pouco mesmo no começo aqui", explicou, irritando-se com os questionamentos sobre o seu diabetes, uma doença reconhecida pelos próprios médicos do seu atual clube. "Isso não tem nada a ver. As pessoas ficam colocando essas coisas sem saber o que realmente acontece. E não tem nenhuma cláusula no meu contrato referente a esse tipo de coisa", esbravejou.