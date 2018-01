Washington já está em Caxias do Sul O atacante do Fenerbahce, da Turquia, Washington, ex-Ponte Preta, já está no Brasil para dar início à recuperação da angioplastia, pela qual passou na semana passada. Ele chegou quinta-feira à noite, a São Paulo, de onde já pegou um avião direto para Caxias do Sul, onde moram seus familiares. Na cidade gaúcha, o jogador avisou que só vai conversar com a imprensa a partir da segunda-feira. Sua mãe, Salete Stecanella, afirmou que a viagem foi tranqüila e que ele, inclusive, já comeu "a comida da mamãe". Washington voltou ao Brasil acompanhado da mulher, Andréa, e da filha Ana Carolina. Na semana passada, Washington sentiu fortes dores no peito e foi levado às pressas pelos médicos do clube turco ao hospital. Lá foi constatado um entupimento na coronária. Logo em seguida foi feita uma angioplastia para desobstruí-la. O retorno do jogador aos gramados é garantido pelos médicos turcos, porém, alguns especialistas brasileiros, são mais pessimistas quanto ao futuro do artilheiro.