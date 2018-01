Washington já nem treina mais na Lusa O atacante Washington já nem participou do treino desta quarta-feira, no Canindé. Ele está mesmo de saída da Portuguesa. Reuniu-se com seus procuradores e a diretoria do clube para tratar do rompimento de seu contrato, que vai até o dia 24 de maio. A multa rescisória é de R$ 100 mil. O provável destino do jogador é o Palmeiras, com quem acertou um contrato verbal. A diretoria da Lusa, porém, se mostra irredutível. Quer a multa rescisória antes de liberá-lo. Além do Palmeiras, quem poderia pagar a multa é o Adap, que detém parte dos direitos do atacante. Sem conseguir segurar Washington, a Lusa, pelo menos, garantiu a permanência do lateral/meia Wilton Goiano. Ele tinha proposta do Sport, mas não se acertou com o clube pernambucano e acabou assinando nesta quarta-feira a renovação de contrato até o final do ano. Wilton Goiano participou normalmente dos dois treinos realizados nesta quarta-feira. O técnico Giba tem dado ênfase à parte física, já que o time estréia sábado na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Guarani, no Canindé, às 20h30. A diretoria, em parceria com o patrocinador do time, a rede de farmácias Droga Verde, está preparando uma promoção para o jogo: o torcedor que comparecer à bilheteria do Canindé com um comprovante de compra em qualquer loja da rede terá desconto no ingresso.