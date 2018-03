Washington leva Ponte às semifinais No futebol é raro ter um artilheiro, daquele tipo que não passa um jogo sem deixar sua marca. Não é o caso da Ponte Preta, que conta com o atacante Washington em plena forma física e técnica. Ele foi o principal responsável pela goleada da Ponte Preta sobre o Fortaleza-CE, por 5 a 2, nesta tarde, em Campinas, marcando 4 gols e dando o passe para o outro. Com a vitória, a Ponte está classificada para as semifinais da Copa do Brasil. Mas a Ponte não terá seu artilheiro nos próximos jogos, uma vez que ele segue para o Japão, nesta quinta-feira, para se integrar à seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações. Washington vai desembarcar no Oriente como o principal artilheiro do Brasil na temporada. Já foram 11 gols pela Copa do Brasil e 16 gols pelo Campeonato Paulista. Mesmo sem jogar ele pode ser o artilheiro das duas competições. No Paulista, ele pode ser alcançado por Marcelinho Carioca, do Corinthians, que tem 11 gols. Na Copa do Brasil, o segundo artilheiro é França, do eliminado São Paulo, com 8 gols. Com estes quatro gols, Washington alcançou a marca de 50 gols com a camisa da Ponte Preta. O Fortaleza começou bem o jogo, até se arriscando no ataque. A Ponte, como era esperado, estava nervosa e errando passes. Até que Washington fez sua parte, abrindo o placar aos 17 minutos, após um ajeitada de Piá. Aos 23 minutos, o atacante aproveitou um desvio de cabeça de Régis, ganhou na velocidade da defesa e só tirou o goleiro Maizena da jogada. Aos 30 minutos, o atacante provou que estava numa tarde inspirada, ao acertar uma cabeçada no travessão. O terceiro gol saiu aos 34 minutos, quando recebeu um passe de Elivélton, na linha de fundo, apenas completando com calma. No segundo tempo, o atacante continuou dando show. Aos 5 minutos ele deixou Piá livre para marcar, mas quem completou a jogada foi Régis. O Fortaleza diminuiu aos 7 minutos: Claudinho acertou um chute forte de fora da grande área. Mas Washington deixou sua marca de novo, aos 23 minutos, cobrando pênalti, sofrido por ele mesmo ao ser seguro por Ronaldo Angelim. Aos 36 minutos, Junior Amorim, cobrando pênalti, diminuiu, mas a classificação da Ponte já estava garantida. O curioso é que até este jogo, o goleiro Maizena não tinha sofrido nenhum gol em seis jogos pela Copa do Brasil. "Os gols saíram na hora errada", lamentou no final do jogo. Washington deixou o campo aplaudido de pé pela torcida que foi ao estádio Moisés Lucarelli. Ele não confirmou sua possível venda para a Fiorentina, da Itália, por US$ 5 milhões.