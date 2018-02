Washington marca gol na J. League O atacante Washington, ex-jogador do Atlético-PR, estreou no Campeonato Japonês fazendo um gol. O artilheiro do último Brasileirão marcou na vitória do Tokyo Verdy por 2 a 1 sobre o Oita Trinita fora de casa. Ele foi o único brasileiro a balançar a rede na abertura da J.League. Outros resultados: Urawa Reds 0, Kashima Antlers 1; Yokohama F.Marinos 0, Jubilo Iwata 1; Nagoya 2, JEF Chiba 2; Shimizu 1, Sanfrecce Hiroshima 1; Gamba 0, Ardija 2; FC Tokyo 4, Albirex 0.