Washington marca na vitória do Atlético-PR Depois de ficar 14 meses sem jogar por causa de problemas cardíacos e de ter passado por duas angioplastias, o atacante Whashington voltou a entrar em campo e abriu o caminho para a vitória do Atlético por 3 a 0 contra o Paraná, neste domingo, no estádio Joaquim Amércio, em Curitiba, com um gol aos sete minutos do segundo tempo. A vitória garantiu o Atlético na segunda fase do Campeonato Paranaense, enquanto o Paraná deve disputar um torneio paralelo que definirá os clubes a serem rebaixados. Marcão, aos 30 e Renna, aos 39 da etapa final completaram o placar. O Atlético foi superior durante todo o jogo. Por causa da má situação na tabela, o Paraná demonstrava nervosismo. Apesar disso, o rubro-negro abriu o placar apenas aos sete minutos do 2o tempo, após uma cobrança de falta de Jádson, que Whashington completou para as redes. O gol descontrolou o Paraná e não foi difícil para o Atlético ampliar. Aos 30, Marcão recebeu na intermediária e chutou forte sem chances para Flávio e aos 39, Renna aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro e encerrou a goleada. "Foi muito bom ter marcado um gol em minha volta, pois nesse período sofri muito, mas felizmente deu tudo certo", disse Whashington. Os outros resultados da rodada foram: Adap 3 x 1 Cianorte, Paranavaí 2 x 2 Roma, Iraty 2 x 2 Prudentópolis e União Bandeirante 4 x 1 Maringá. No sábado Malutrom 2 x 1 Francisco Beltrão e Londrina 1 x 1 Nacional