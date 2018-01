Washington nega interesse de clubes Os jogadores da Lusa voltaram ao trabalho hoje no Canindé após um merecido descanso na segunda-feira. Pela manhã, apenas um treino físico. E na parte da tarde o técnico Giba comandou um treinamento técnico e tático. Tudo num clima de paz, depois que a equipe conseguiu sete pontos em nove disputados sob o comando de Giba, alcançando a 13ª colocação com 20 pontos conquistados. O atacante Washington, que estava suspenso e voltará ao time contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu, negou que está sendo procurado por Palmeiras ou São Paulo. "Eu até ouvi esses comentários, mas até agora ninguém me procurou. Meu pensamento está apenas no próximo jogo, e em ajudar a Portuguesa a permanecer na primeira divisão", declarou o jogador, que tem contrato com a Lusa até o fim de maio. "Depois disso, vou me reunir com os dirigentes e ver o que é melhor para mim e para o time". O coordenador de futebol da Portuguesa, Fernando Gomes, não acredita numa repentina saída do artilheiro da equipe no Paulistão, com 6 gols. Mas não descarta a hipótese de que Washington possa deixar o time após o fim do contrato. "Ele é um bom jogador e é normal que grandes equipes procurem por ele, mas ainda não recebemos proposta de ninguém. Até o final de maio ele é jogador da Lusa. Esperamos que o contrato seja renovado, mas nunca se sabe".