Washington negocia com o Corinthians Artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols, e da Copa do Brasil, com 11 - melhor marca alcançada até aqui na competição -, o atacante Washington, atualmente na Ponte Preta, está prestes a acertar sua transferência para o Corinthians. Seria o segundo reforço para o semestre seguinte da equipe do Parque São Jorge, que terá o volante colombiano Freddy Rincón, antigo sonho de Wanderley Luxemburgo. Leia mais no Estado de S.Paulo