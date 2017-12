Washington: Ponte nega oferta do SP Quanto valem os gols do artilheiro Washington? Para o vice-presidente de futebol da Ponte Preta, Marco Antonio Eberlim, o atacante está em alta, portanto, estaria com seu passe estipulado em US$ 10 milhões. Este é o valor que consta na multa contratual do artilheiro, renovado em julho, antes do início do Campeonato Brasileiro. O dirigente negou, nesta sexta-feira à tarde, que tenha recebido uma proposta do São Paulo no valor de US$ 4 milhões. No Morumbi, Washington seria o substituto de França, que está sendo negociado com o futebol alemão, mais exatamente o Borussia Dortmund, clube no qual jogam outros dois brasileiros: Amoroso, ex-Guarani, e Ewerthon, ex-Corinthians. Se depender de retrospecto, o atacante da Ponte tem tudo para corresponder. Nesta temporada ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols, e da Copa do Brasil, com 11 gols, além de manter, até o momento, a vice-artilharia do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, três a menos que Romário. No total, Washington marcou 45 gols pela Ponte e dois pela seleção brasileira. "Esta foi a minha melhor temporada", comemorou o atacante, ao se despedir dos companheiros, esta tarde, no Majestoso. "Não fui procurado por ninguém", confirmou o dirigente da Ponte, que liberou seus jogadores de férias após a eliminação do Brasileiro. Eberlim, porém, confirmou que o clube precisa mesmo vender dois ou três jogadores do elenco para se estruturar financeiramente na próxima temporada. Entre os mais cotados, estão Washington e o volante Mineiro, que estaria nos planos do Cruzeiro. O time mineiro também manifestou interesse em contratar o preparador físico Cristiano Nunes, por indicação do técnico Marco Aurélio Moreira.