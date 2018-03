Washington sonha agora em ser titular Convocado pela segunda vez para a seleção brasileira, o artilheiro Washington acha que a Copa das Confederações, no final do mês, pode ser a sua grande chance de ganhar a camisa de titular no time de Émerson Leão. O atacante vive um dos melhores momentos de sua carreira. É artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols, e também da Copa do Brasil, com sete. Washington fez sua estréia na seleção na partida contra o Peru, no Morumbi, no dia 25 de abril. A Copa das Confederações será disputada no Japão e na Coréia do Sul no final de maio e começo de junho. "Nós já sabíamos das chances do Washington voltar para a seleção. Acho uma boa para a seleção e vamos nos virar aqui no clube", comentou o técnico Nelsinho Baptista. Copa do Brasil - O segundo jogo pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza-CE, está confirmado para a próxima quarta-feira, no estádio do Majestoso, em Campinas. O time cearense cogitou a possibilidade de mudança para o final de semana, mas a Ponte não concordou. O jogo começará às 15 horas, para obedecer ao programa de racionamento de energia imposto pelo governo federal. No primeiro confronto, em Fortaleza, a Ponte perdeu por 1 a 0, e depende agora de uma vitória por dois gols de diferença para chegar às semifinais. Não será uma missão fácil, porque o tricolor cearense está invicto e sem tomar gols nos seis jogos disputados na competição. O meio-campista Piá volta ao time depois de cumprir suspensão automática. O volante Fabinho e o zagueiro Ronaldão, machucados, ainda dependem de avaliação médica. O atacante Washington é uma das esperanças de gols. Ele foi liberado pela CBF para jogar pela Ponte na quarta-feira e só se apresenta à seleção depois da partida.