Washington: "Sou abençoado por Deus" O atacante Washington, o "coração valente" entrou para a história do futebol brasileiro, neste domingo à tarde, quando marcou dois gols para o Atlético-PR na vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 2. Assim, atingiu os 32 gols, superando o recorde em Campeonato Brasileiro que era de Dimba, que ano passado marcou 31 gols pelo Goiás. Visivelmente emocionado, o matador agradeceu a Deus por mais esta dádiva depois de superar problemas graves de saúde, que lhe custaram duas pontes de safena. "A cada dia que vivo me sinto mais feliz e agradecido à Deus. Marquei dois gols aqui no Majestoso, onde já vivi grandes momentos e sempre fui muito bem tratado. Estou feliz da vida, sou abençoado por Deus", disse o artilheiro com a voz embargada e no meio de muitos abraços e cumprimentos por sua nova façanha. Coincidentemente, o atacante já defendeu a Ponte Preta em duas temporadas, marcando 83 gols em 101 jogos. Ele foi muito aplaudido no Majestoso, antes e depois do jogo e não comemorou seus gols. "Foi uma maneira de homenagear esta torcida (da Ponte) que sempre me apoiou", justificou. Mas o atacante quer mais. Mesmo sendo a grande estrela do líder do Campeonato Brasileiro ele acha que a coroação de sua vitória pessoal e profissional está intimamente ligada ao título do Atlético-PR. "Estamos lutando com este objetivo. Há várias rodadas estamos na frente e não podemos descuidar nas últimas quatro rodadas", finalizou. Estes cuidados é que preocupam o técnico Levir Culpi, preocupado com as falhas de sua defesa que sofreu dois gols do frágil ataque ponte-pretano, o segundo pior da competição, com 39 gols. "Falhamos na linha do impedimento e não foi apenas um vez. Foram três vezes e sofremos dois gols. Nesta reta final, não podemos errar tanto assim", disse irritado. A pequena mais alegre torcida atleticana presente ao Majestoso, gritou várias vezes a palavra chave: "bicampeão". Tudo dependerá dos últimos quatro jogos. Na próxima rodada o Furacão pegará o lanterna Grêmio, em Erechim, no interior gaúcho. Depois receberá o São Caetano, na Arena da Baixada, em Curitiba, na penúltima rodada enfrenta o Vasco da Gama, em São Januário, e encerra sua participação contra o Botafogo, em Curitiba.