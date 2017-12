Washington vira atração no Japão A edição de hoje do jornal Sankei Sports News, um dos diários de maior tiragem no Japão, com média de 1 milhão de exemplares, enaltece o carisma e o talento do jogador que vem encantando o torcedor japonês: o atacante Washington, da Ponte Preta. Sua foto saiu na primeira página dos principais tablóides esportivos do Japão, o que revela a simpatia da opinião pública local pelo atacante da seleção brasileira. "Como é que eu consigo esses negativos?", perguntou a um fotógrafo brasileiro, diante de várias publicações japonesas. As imagens haviam sido feitas por máquinas digitais e ele ficou decepcionado com a resposta. "Então o jeito é levar os jornais para casa." Washington, 26 anos, artilheiro do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil e autor de dois gols em duas partidas pela seleção, tem mantido uma média muito boa: nos últimos quatro jogos, fez oito gols. A alegria por estar em evidência na seleção mais famosa do mundo permite-lhe imaginar situações hipotéticas, como a de atuar um dia ao lado de Romário e de Ronaldo, o Fenômeno. "Três atacantes num time é possível, por que não?" Substituir Romário de imediato não é o assunto de que gosta de falar. Mas ele reconhece que o craque do Vasco, com 35 anos, não tem muita sobrevida como jogador de futebol. "Sou bem mais novo e também quero fazer história na seleção." A grande fase começa a render alguns contatos. A Fiorentina já manifestou interesse em adquirir seu passe. O São Paulo, também. Washington sorri e é cauteloso. "Qualquer negócio é bem vindo, desde que seja bom para mim e para a Ponte Preta, um clube a quem devo tanto e responsável por minha projeção em todo Brasil." No auge da carreira, não esquece dos momentos mais amargos, como os que viveu no primeiro semestre de 2000, durante e após duas fraturas na perna direita. Parou de jogar por seis meses, chegou a pensar em largar tudo, mas acabou mantendo o autocontrole deu a volta por cima. "No futebol, o mais difícil não é chegar no topo, é manter-se lá."