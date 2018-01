Washington visita amigos na Ponte A surpresa desta segunda-feira na Ponte Preta ficou por conta da presença do atacante Washington, do Fenerbahce, da Turquia. O ex-jogador ponte-pretano, que se recupera de uma angioplastia cardíaca, foi rever os amigos e desejar boa sorte ao técnico Abel Braga. Bastante abatido, o artilheiro disse que vai aguardar mais alguns dias para ver onde fará exames de avaliação, ou no Brasil ou em Houston, nos Estados Unidos. "Estou me sentindo bem e confiante em voltar a jogar futebol", disse o atacante. Os jogadores da Ponte se reapresentaram nesta segunda-feira. O elenco, que teve seu primeiro contato com o técnico Abel Braga, ficou reunido com o treinador por cerca de 50 minutos antes de iniciarem os trabalhos físicos no gramado do estádio Moisés Lucarelli. As ausências foram os volantes Mineiro e Roberto, os meias Caíco e Adrianinho e o atacante Régis. Destes, apenas Roberto, que está em lua de mel, não tem propostas para deixar o Moisés Lucarelli.