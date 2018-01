Washington vive dia de herói na Lusa Washington festejou a vitória da Lusa e os dois gols contra o São Paulo, quinta-feira, na concentração, acordado até 4h30 de hoje, "sonhando de olhos abertos com as jogadas". Aos 25 anos, caiu nas graças do torcedor e negocia sua permanência no Canindé para o segundo semestre, quando o clube disputa a Série B do Brasileiro. Os minutos de fama de Washington o levaram a programas de TV e a uma visita à mulher e à filha de pouco mais de um mês, Isadora, que não via há quase uma semana por causa da série de concentrações. O atacante, que mora na Vila Carrão, Zona Leste, em um apartamento mobiliado e cedido pela Portuguesa, não jogará contra o Mogi Mirim, domingo, no Canindé. Está suspenso.