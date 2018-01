Washington volta ao Brasil amanhã Recuperando-se de uma angioplastia cardíaca, o atacante Washington, do Fenerbahce, da Turquia, deverá chegar ao Brasil na manhã desta sexta-feira. O jogador, juntamente com sua esposa Andréa e a filha Ana Carolina, seguirá direto para a casa de sua mãe, em Caxias do Sul, no interior gaúcho. Depois de uma semana em repouso absoluto em casa, em Istambul, ele decidiu voltar ao País para iniciar a sua preparação física e também passar as festas de fim de ano. Segundo prognóstico dos médicos, Washington deverá voltar ao futebol em dois ou três meses, mas tudo ainda vai depender de sua recuperação. Como possui a diabete melittus, não raro em atletas, o ex-jogador da Ponte Preta pode ver o seu retorno aos gramados ser retardado. O procurador do jogador, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, acredita até que Washington tenha que ir nos próximos dias a Houston, nos Estados Unidos, para fazer alguns exames especiais e, assim, saber a gravidade de sua doença. Com medo do possível encerramento precoce de carreira, a diretoria do clube turco já acena com a possibilidade de contratar um novo jogador para a posição. Márcio, vice-artilheiro do Paraná Clube no Campeonato Brasileiro deste ano, com 12 gols, é um dos nomes que agradam ao Fenerbahce. O negócio poderia ser fechado em US$ 3 milhões. Washington é o atual artilheiro do time, com 9 gols. Em Campinas, os dirigentes da Ponte garantem já ter recebido o dinheiro referente à venda de Washington, cerca de US$ 4 milhões. E também avisam que não existe cláusula de ressarcimento ao clube turco caso o atacante não possa mais jogar.