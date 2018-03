Watford e West Ham empatam e seguem na parte intermediária da tabela do Inglês

O Watford saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vitória em casa contra o West Ham, neste sábado. Os visitantes conseguiram reagir no segundo tempo e a partida terminou em 1 a 1 pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado manteve as duas equipes na parte intermediária da tabela de classificação. O time anfitrião está na 12ª colocação com 31 pontos, enquanto que os visitantes ocupam o nono lugar, com 33.

O time da casa saiu na frente com um gol de pênalti logo aos três minutos de partida. Troy Deeney cobrou e fez. O empate veio com Andre Ayew, que entrou na etapa final e balançou as redes aos 27 minutos.

O Watford volta a campo pelo Inglês no próximo sábado, dia 4, quando receberá o Southampton. O West Ham jogará na segunda-feira, dia 6, contra o líder Chelsea. O time do brasileiro Willian ocupa a primeira colocação com 63 pontos, contra 52 do Manchester City, o segundo colocado.