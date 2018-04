Watford oficializa Richarlison por cinco anos e elogia: 'Artilheiro'

O Watford oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Richarlison. Uma semana depois de o Fluminense anunciar a venda, o clube da primeira divisão inglesa informou que obteve o visto para o jogador de 20 anos trabalhar no país e confirmou a assinatura de um contrato válido por cinco temporadas.

Em comunicado oficial, o Watford preferiu não falar em valores, mas de acordo com o presidente do Fluminense, Pedro Abad, o clube inglês desembolsou 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 46,2 milhões) para ficar com o jovem jogador em meio à "forte concorrência", segundo a própria equipe inglesa.

"O Watford conseguiu superar uma forte concorrência para assegurar os serviços do promissor jogador de 20 anos, após conseguir o visto de trabalho para ele. Um atleta rápido, veloz e artilheiro, jogador da seleção brasileira sub-20, Richarlison chega vindo do Fluminense, onde jogou por 67 vezes e marcou 19 gols", anunciou o Watford.

No time inglês, Richarlison terá a companhia do goleiro Gomes, de 36 anos, campeão brasileiro de 2003 pelo Cruzeiro. O jogador foi o sexto reforço do clube anunciado para a próxima temporada, com destaque também para o volante Cleverley, ex-Manchester United e Everton.