Wawrinka e Nishikori avançam às quartas de final em Brisbane

A mudança de cenário não alterou o resultado do primeiro jogo de Stan Wawrinka em mais uma temporada no circuito mundial do tênis. O atual campeão do US Open e número 4 do mundo estreou nesta quarta-feira no Torneio de Brisbane com vitória sobre o sérvio Viktor Troicki, o 28º colocado no ranking, por 7/6 (7/5) e 6/4, para se classificar às quartas de final, fase em que vai encarar o britânico Kyle Edmund.

Wawrinka tinha como hábito disputar e ganhar o Torneio de Chennai na preparação para o Aberto da Austrália, sendo sempre campeão entre 2014 e 2016, sem perder sequer um set. Agora, aos 31 anos, o suíço decidiu que era hora de mudar e está jogando em Brisbane, onde é o cabeça de chave número 2, na sua principal preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, que começará em 16 de janeiro.

"Com certeza são condições um pouco diferentes, mas eu não acho que vai mudar muito a preparação para a Austrália", disse Wawrinka, que ganhou seu primeiro Grand Slam no Melbourne Park em 2014. "Quando você está no circuito há muito tempo, jogar alguns torneios novos o deixa mais leve mentalmente".

Edmund, o número 45 do mundo, vai encarar Wawrinka nas quartas de final em Brisbane após contar com o abandono do francês Lucas Pouille, o 15º colocado no ranking, quando liderava o placar por 6/3 e 3/1.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também em seu primeiro jogo na temporada, o japonês Kei Nishikori, o número 5 do mundo, oscilou em quadras, mas derrotou de virada o norte-americano Jared Donaldson, que saiu do qualifying e está em apenas 105º lugar no ranking, por 4/6, 7/5 e 7/5.

Três vezes semifinalista em Brisbane, Nishikori abriu 4/0 no primeiro ser, mas depois foi superado em seis games seguidos para ser batido por 6/4. Na segunda parcial, fez 3/0, perdeu seu game de serviço na sequência, mas conseguiu vencê-la, assim como o set de desempate.

O espanhol David Ferrer, o número 21 do mundo, decepcionou. Ele ainda salvou quatro match points antes de ser batido pelo australiano Jordan Thompson, 79º colocado no ranking, por 4/6, 7/5 e 7/5. Thompson, que venceu apenas dois de 13 jogos em 2016, se classificou pela primeira vez às quartas de final de um evento da ATP e será o próximo rival de Nishikori.