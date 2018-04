Wayne Rooney pede que Manchester United tenha fé no título inglês

Embora apresente evolução clara neste final de ano, o Manchester United ainda está oito pontos atrás do líder Chelsea no Campeonato Inglês, no qual ainda vê o Manchester City ser o segundo colocado com cinco pontos de vantagem sobre o rival da mesma cidade. Apesar disso, Wayne Rooney ressaltou que o time comandado por Louis van Gaal precisa manter a fé de que pode ser campeão nacional nesta temporada do futebol europeu, até porque a competição ainda está em seu primeiro turno.

O atacante marcou o primeiro gol do Manchester no triunfo por 3 a 0 sobre o Liverpool, em clássico válido pela 16ª rodada do Inglês, no último domingo, quando a sua equipe conquistou a sua sexta vitória consecutiva no torneio. Antes disso, porém, o time amargou o seu pior início de campanha desde que a competição passou a ser conhecida como Premier League.

Rooney, entretanto, está confiante de que o Manchester poderá iniciar uma arrancada rumo a mais uma conquista nacional, sendo que a última delas foi obtida na temporada retrasada, sob o comando de Alex Ferguson. "Nós temos de acreditar que podemos ganhar o título", ressaltou o capitão da equipe de Old Trafford, minimizando o peso que a vantagem de oito pontos que o Chelsea ostenta atualmente sobre o United.

"Nós temos de continuar vencendo nossos jogos, espero voltar ao topo, e você nunca sabe (o que pode acontecer). Nós vencemos o campeonato dois anos atrás e não fomos bem em muitos destes jogos, mas conseguimos os resultados", completou, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube de Manchester.

Rooney também destacou que o United vem apresentando "uma grande resistência" nesta temporada, conseguindo vencer jogos mesmo sem jogar o seu melhor futebol em várias partidas. O atleta ainda salientou que "não houve pânico" após o desempenho ruim exibido sob o comando de Van Gaal, que teve o seu trabalho exaltado pelo ídolo da seleção inglesa. "Quando as coisas não iam bem para nós no começo da temporada, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que voltaríamos à forma e que iríamos ganhar jogos."

Com 31 pontos no Campeonato Inglês, o Manchester United voltará a jogar pela competição neste sábado, quando enfrentará o Aston Villa, fora de casa, com a chance de reduzir a vantagem do Chelsea, que atuará pela 17ª rodada apenas na segunda-feira, contra o Stoke City, também longe de seus domínios.