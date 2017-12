Wayne Rooney pode participar do jogo contra Trinidad O atacante inglês Wayne Rooney, recuperado de uma fratura no pé direito, poderá participar do jogo contra a seleção de Trinidad e Tobago, na próxima quinta-feira. O técnico da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson, pretende colocar o jogador no decorrer da partida, para que ele adquira ritmo de jogo. A volta de Rooney só estava prevista para as oitavas-de-final da Copa, mas o jogador conseguiu se recuperar da lesão antes do previsto. "Estou muito otimista, como sempre. Vamos ver a evolução dele. Poderíamos mudar a equipe se encontrarmos problemas", explicou Eriksson. Na última quarta-feira, o atacante passou por uma ressonância magnética, que comprovou que ele estava pronto para jogar. Porém, o Manchester United, clube do jogador, faz pressão para que Rooney não jogue, pois teme que o atleta tenha uma recaída da lesão. Curiosamente, Rooney acabou dando nos treinos uma forte entrada no meia-atacante Theo Walcott, que pode não participar da partida contra Trinidad. "Walcott sofreu uma leve pancada. Por precaução ele foi poupado dos treinos desta segunda. Vamos ver se ele volta a treinar na terça", informou a Federação Inglesa. Na estréia da Copa, a seleção inglesa derrotou o Paraguai por 1 a 0, com gol contra de Gamarra.