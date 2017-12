Weah concorre à presidência da Libéria O ex-jogador George Weah voltou nesta quarta-feira para a Libéria, para iniciar sua campanha na eleição presidencial marcada para acontecer em 2005. Escolhido como o melhor do mundo pela Fifa em 1995, quando defendia o Milan, ele já abandonou o futebol e é um grande herói em seu país, um dos mais pobres da África. Weah, que atualmente tem 38 anos, deixou a Libéria quando tinha 20, para seguir sua carreira profissional na Europa. Defendeu os franceses Monaco e Paris Saint-Germain antes de chegar ao italiano Milan, onde teve mais sucesso. Ele parou de jogar em 2002, intensificando suas ações humanitárias na África e, principalmente, em seu país - é embaixador da Unicef desde 97. No desembarque nesta quarta-feira em Monrovia, capital da Libéria, Weah foi recepcionado por milhares de pessoas, que foram manifestar seu apoio à candidatura do ex-jogador. ?Meu povo me pediu algum tempo atrás para que eu me tornasse presidente desse país. E eu voltei para atender esse pedido?, afirmou o ídolo liberiano. Essa será a primeira eleição presidencial da Libéria nos últimos 14 anos, quando o país passou por sangrenta guerra civil. A paz só foi conseguida no ano passado, com a saída de Charles Taylor do poder. Atualmente, há um governo provisório, sustentado pela presença dos soldados da ONU no país.