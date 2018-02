Weah vai bem na apuração dos votos A primeira parcial da lenta apuração dos votos da eleição presidencial da Libéria confirmou que o ex-jogador George Weah é favorito para disputar o segundo turno com a economista Ellen Johnson-Sirleaf. No primeiro dia da contagem, Ellen teve 24,6% dos votos e Weah obteve 21,2%. Outros dois candidatos aparecem com aproximadamente 10% dos votos. Mas apenas 1,27% das urnas foram abertas e a previsão é de que a contagem se arraste até o dia 26. As pesquisas feitas nos dias anteriores à eleição mostravam que Weah e Ellen eram os favoritos para a eleição. A regra diz que um candidato será eleito em primeiro turno apenas se conquistar mais de 50% dos votos válidos. Do contrário, os dois melhores vão ao segundo turno, que está marcado para o dia 8 de novembro.