Wederson vai reforçar o Americano O lateral-esquerdo Wederson vai reforçar o time do Americano em sua estréia na Copa do Brasil, contra o Joinville, nesta quarta-feira, às 21 horas, em Campos. O jogador, que atuou pelo Internacional, no Campeonato Brasileiro de 2001, estava sendo preservado pela diretoria para ter seu passe negociado. "Já estava sentindo falta de atuar por 90 minutos. Não é bom ficar muito tempo parado", disse o atleta. Após a goleada sofrida para o Botafogo, por 5 a 2, domingo, na estréia do Torneio Rio-São Paulo, o técnico do Americano, Luís Antônio Zaluar, optou por fazer mudanças na equipe. Segundo ele, o meio-de-campo foi o setor que mais falhou na derrota contra o Botafogo e, por isso, precisa ser mudado. "Demos muitos espaços para os seus jogadores de armação, o que resultou no placar final da partida. É claro que fomos prejudicados pela arbitragem, mas isso não quer dizer que não erramos", disse Zaluar. "Por isso, ainda estudo a possibilidade de mudar até o esquema da equipe, mas só definirei isto antes do jogo."