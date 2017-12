Weggis inaugura estádio para receber a seleção Debaixo de um frio de 6 graus, o estádio que será utilizado pela seleção para se preparar para a Copa do Mundo durante as próximas duas semanas foi inaugurado nesta terça-feira, em uma festa que misturou a tradição suíça e ritmos e bandeiras brasileiras. Cerca de 1,5 mil pessoas acompanharam o evento na estrutura que custou cerca de US$ 1,3 milhão. Para evitar qualquer problema para o gramado já encharcado pela chuva, a escola de samba contratada para a festa foi impedida de entrar no campo e teve de se contentar em tocar à beira do gramado. Garotos de toda a região vestidos com a camisa da seleção também levaram bandeiras ao campo. Em um momento de tensão, um dos pára-quedistas que deveriam aterrizar no centro do gramado com uma bandeira brasileira teve problemas e acabou pousando a mais de 200 metros do estádio. O evento ainda contou com uma missa para abençoar o campo, músicos tradicionais suíços e políticos da região.