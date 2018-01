Welber já pensa na artilharia A boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Paraná, quando fez um gol e deu passe para outro do Paysandu, fizeram o meia Welber já começar a ambicionar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Na melhor fase da carreira, aos 24 anos, ele já tem 9 gols marcados, dois a menos do que Luís Fabiano, do São Paulo. No final da partida contra o Paraná, Welber foi consolar seu marcador, Pierre. "Fui dar uma força a ele, que é meu amigo. Como profissional fiz o meu papel dentro de campo", disse o meia, feliz pela boa atuação dentro de campo. Revelado pela Tuna Luso, Welber foi vendido ao Remo há cinco anos. Mas, com salários atrasados, reclamou na Justiça e, com o passe na mão, foi para o rival paraense no começo de 2002: o Paysandu. O Remo cobra uma indenização de R$ 700 mil, acusando Welber de quebrar um contrato com validade até o final de 2005. O jogador alega que nunca assinou isso e garante que o contrato foi adulterado. "Eles quiseram me prejudicar", afirmou o meia do Paysandu.