Weldon vai ficar na Ponte Preta Depois da goleada por 5 a 0 para o Goiás, a Ponte Preta voltou aos treinamentos nesta terça-feira com uma boa notícia: o atacante Weldon não vai mais deixar o clube. O jogador foi sondado pelo Strasbourg, da França, mas que não chegou a fazer nenhum proposta oficial por ele. Com isso, a diretoria do clube de Campinas deu a negociação por encerrada. "Sabíamos do interesse do clube francês, só que nada de concreto chegou a nós ou aos diretores da Ponte. É uma pena que a transferência não tenha dado certo. Seria bom para todo mundo", explicou o empresário do jogador, Flávio Pires. O vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, também lamentou o fracasso na negociação. "Seria muito bom para nós e principalmente para o Weldon. Infelizmente não deu certo, porém, ele continua no clube", afirmou o dirigente. Weldon, aliás, será uma das novidades do time ponte-pretano para a partida contra o Atlético-MG, domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Ele, os zagueiros Alexandre e Luiz Carlos, o volante Romeu e o atacante Júlio César retornam após cumprire m suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O único problema do técnico Nenê Santana é o volante Marcus Vinícius, suspenso por causa de cartões. A Ponte vai defender a sexta posição, com 44 pontos.