Wellington aguarda chance para reestrear no Atlético-PR

"Eu estou treinando e a escolha de começar jogando ou não é do Lopes. Eu vou trabalhar forte sempre para estar preparado. Se ele optar por mim com certeza vou ajudar a equipe", afirmou o atleta, na expectativa de voltar já na partida deste domingo, contra o Atlético Mineiro.

Wellington, que foi criado nas categorias de base do clube, disputa a vaga de Rafael Miranda com o volante Fransérgio. Miranda, emprestado do Atlético Mineiro, não poderá jogar por causa de uma cláusula do seu contrato.

Apesar das poucas chances de jogar no final de semana, Wellington está satisfeito com o retorno aos treinos. "Estou muito feliz e muito grato pela oportunidade que o Lopes está me dando de treinar. Estava esperando isso. Agora que foi dada a chance tenho que aproveitar e ajudar da melhor maneira possível".