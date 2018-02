Wellington chega e vira titular na lateral do Corinthians O Corinthians apresentou oficialmente nesta sexta-feira o lateral-esquerdo Wellington, que estava no Grêmio. Como ele é o único jogador disponível para o setor, o técnico Leão não perdeu tempo e o escalou como titular para a partida deste sábado, contra o Ituano, no Pacaembu, às 18h10, pela quarta rodada do Paulistão. "Procuro demonstrar o meu potencial nos treinos e encaro com muita seriedade esta oportunidade", contou Wellington, de 21 anos, que treinou pela primeira vez com o grupo. "Acho que estou 70% preparado para jogar. Espero agradar ao técnico Leão, que é uma grande pessoa. Meu primeiro contato com ele foi muito bom." Wellington só não entrará em campo se sua documentação não ficar pronta. Porém, segundo o diretor de futebol Edvar Simões, todos os papéis necessários para liberar o jogador deverão ficar prontos no sábado. Até a última rodada, a lateral-esquerda era ocupada por Edson, que voltará a atuar pelo lado direito. Roger promete apoio O meia Roger contou que o grupo do Corinthians dará todo o apoio necessário para Wellington não se sentir "um estranho" no jogo contra o Ituano. Conforme o treino desta sexta, Roger deverá atuar na esquerda ao lado do lateral, criando as jogadas para alimentar o ataque. "O que pode atrapalhar o Wellington é a ansiedade. Acho que o grupo pode ajudar e contribuir para isso não ocorrer.", contou Roger. "Com o Wellington, o time atuará pela primeira vez sem improvisações. Mas, não sei se isso poderá influenciar no rendimento da equipe. Não podemos abrir espaços e dar o contra-ataque ao Ituano." Equipe pronta Além de Wellington, a outra novidade no Corinthians será a entrada de Gustavo no lugar Betão, que foi expulso contra o Juventus. Ele formará a dupla de zaga ao lado de Marinho, que recebeu algumas advertências de Leão ao longo da semana para atuar com seriedade. Desta forma, a equipe que enfrenta o Ituano deverá contar com Marcelo; Edson, Marinho, Gustavo e Wellington; Magrão, Marcelo Mattos, Rosinei e Roger; Jaílson e Christian. A torcida corintiana promete comparecer em peso ao Pacaembu. Até esta sexta-feira, foram vendidos 10.400 ingressos. A comercialização continua no dia do jogo.