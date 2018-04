Wellington confia em evolução do São Paulo esse ano

SÃO PAULO - Depois de uma temporada para ser esquecida, na qual a principal conquista do clube foi escapar da Série B do Campeonato Brasileiro, o São Paulo sonha com dias melhores em 2014. Uma das peças capazes de mudar este panorama é o volante Wellington. Depois de ótimas exibições após ser promovido aos profissionais, o jogador caiu de produção, até ser muito criticado pela torcida no ano passado.

Com uma temporada inteira por vir, Wellington acredita em um São Paulo diferente, na briga por títulos importantes. "Isso é o que mais quero. Espero que esse ano a gente conquiste títulos e dê alegrias ao nosso torcedor. Queremos colocar mais quadros vitoriosos na parede, e isso começa já com a conquista do Paulista. Com isso chegaremos mais fortes no Campeonato Brasileiro."

Mesmo após um desempenho bem abaixo do esperado em 2013, o jogador foi valorizado pela diretoria e acertou a renovação de seu contrato até 2018. Em 2014 ele fará sua sétima temporada consecutiva entre os profissionais do clube, marca superada no atual elenco apenas por Rogério Ceni.

"Fico feliz, porque isso marca a minha história no clube. Não é fácil, ainda mais em um clube grande como o São Paulo, um jogador ficar tanto tempo na mesma equipe. Os elencos estão sempre mudando, mas estou aqui. É o time que eu gosto e cresci. Espero ficar mais dez anos no São Paulo", comentou.

E Wellington garante ter evoluído neste período. "Aprendi muita coisa nesse período. Evoluí bastante desde que subi da base. Para dar conta do recado, o jogador muda taticamente. E isso aconteceu comigo. Além disso, também melhorei fisicamente e tecnicamente. Foram diversos treinadores nesse período que me ajudaram nessas mudanças."