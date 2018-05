Wellington crê ter passado pelo teste no Palmeiras

SÃO PAULO - Quando Henrique foi vendido para o Napoli, a torcida palmeirense lamentou ter perdido um zagueiro de seleção brasileira, o que enfraqueceria a defesa da equipe. Mas Wellington, que recebeu a primeira chance no elenco em 2010 sem nunca ter se destacado, conseguiu mostrar serviço para se firmar ao lado de Lúcio.

"Não vim para substituir o Henrique, mas para fazer o meu trabalho. Ele é bem querido pela torcida. Entre aspas, eu passei pelo teste, mas tenho de mostrar ainda mais", comentou o jogador, nesta quarta-feira, agradecendo o apoio de amigos e familiares. "Eles me passam muita confiança, e eu sei o que eu quero. Se estou aqui, tenho capacidade."

O jogador, de 22 anos, exalta a dupla formada com o pentacampeão Lúcio, que chegou ao clube no início do ano, depois de ficar encostado no São Paulo, e foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão. "Às vezes a gente nem precisa conversar, é só observar dentro de campo. Eu sempre tento aprender o máximo possível e conversar com ele para desempenhar um bom trabalho", apontou.