Wellington desfalca Botafogo e Emerson ganha vaga

Para o seu lugar, Estevam Soares deve escalar Emerson, que completará a zaga ao lado de Juninho e Eduardo. Nas demais posições, o técnico manteve o esquema do treino de quinta-feira e escalou o Botafogo novamente no 3-6-1, com apenas André Lima de atacante - Reinaldo está lesionado e Victor Simões suspenso - e Fahel entre os titulares.

O Botafogo está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro com 19 pontos somados, um acima da zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras lidera a competição com 36 pontos.