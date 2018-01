Wellington Dias pode ficar fora O atacante Wellington Dias, principal jogador do Brasiliense, pode ficar de fora da partida de quarta-feira contra o Corinthians, que decide a Copa do Brasil. O jogador voltou a sentir o pé esquerdo nesta segunda-feira, no início do treino coletivo e deixou o campo do Estádio Elmo Serejo chorando de dor. Nesta terça-feira, Wellington realizava seu primeiro treino com bola nos últimos dias, justamente por causa das dores no pé esquerdo. A contusão do atacante quebrou um pouco o clima de confiança e tranqüilidade do Brasiliense. Wellington se machucou numa disputa de bola e ficou alguns minutos no chão, chorando. Quando perceberam que a situação poderia ser grave, alguns se desesperaram. "Onde está o médico", gritaram, praticamente em coro. Nem mesmo após ser atendido, Wellington parou de chorar. Ele foi retirado de campo pelos companheiros e fechado no vestiário. "Não foi nada. Ele está bem", dizia, nervoso, o supervisor Ernesto Guedes. Mas o jogador passou a ser dúvida para a partida de quarta. Preparativos - Nesta terça-feira, funcionários do Brasiliense trabalhavam apressados para deixar o estádio pronto para a decisão da Copa do Brasil. Os alambrados que separarão os corintianos dos torcedores locais (os paulistas terão 12 mil dos 34 mil ingressos à disposição) estavam sendo colocados. E cabines de televisão de emergência foram montadas no estádio.