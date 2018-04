Wellington e Rodrigo devem ganhar chance no Botafogo

O técnico Estevam Soares terá problemas para escalar o Botafogo que enfrenta o Santo André nesta quarta-feira, às 19h30, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante Fahel e o meia Lúcio Flávio terão de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no jogo contra o Palmeiras no último sábado, no Palestra Itália. Com isso, Wellington Júnior e Rodrigo Dantas deverão ganhar chances na equipe titular nas respectivas vagas.

Substituto natural de Lúcio Flávio no meio-campo, Michael, ex-Palmeiras e Santos, se recupera de lesão e não poderá jogar. Com isso, Rodrigo Dantas deve herdar a vaga, pois já atuou por alguns minutos durante o empate por 1 a 1 com o Palmeiras. Já Wellington Júnior é a opção mais provável para substituir Fahel.

Estevam Soares, que estreou no comando do Botafogo contra o Palmeiras, minimizou a importância dos desfalques. "O importante era não estrear com derrota, pois o clima ficaria pesado. Agora poderemos ter mais calma para jogar contra o Santo André", ressaltou.