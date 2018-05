Wellington Nem antecipa chegada ao São Paulo para treinar com o grupo

O São Paulo vai contar com Wellington Nem antes do final da temporada. O jogador do Shakhtar Donetsk foi contratado por empréstimo por um ano, sem custos para o time brasileiro na transação, e o atleta, apesar de não poder jogar neste ano, chegará ainda em novembro para conhecer os novos companheiros e treinar com o grupo.

O atacante era um sonho antigo dos dirigentes, que vinham tentando a contratação com a equipe da Ucrânia. O São Paulo trabalhou na negociação sem muito alarde, apesar de ter falado algumas vezes sobre o interesse no atleta, e concretizou o negócio mesmo com a concorrência de outras equipes.

"Quero ajudar o time a ser campeão e colocar o São Paulo onde merece. Felizmente deu tudo certo e agora poderei vestir essa camisa. É uma nova etapa na minha carreira, e isso me motiva muito. Quero levar alegria para dentro de campo. A torcida pode esperar um guerreiro que vai pra cima dos adversários", afirmou o jogador, em entrevista ao site do clube.

Wellington Nem foi campeão brasileiro pelo Fluminense, em 2012, e já chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Não estava sendo muito aproveitado na Ucrânia e agora voltará ao País para reencontrar o bom futebol. Por ser um atacante de velocidade, deve atuar pelos lados do campo e pode ganhar a vaga de Kelvin, que voltará ao Porto, de Portugal, após o fim de seu empréstimo.