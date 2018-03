Wellington Nem e Bruno querem reeditar parceria de longa data no São Paulo

O atacante Wellington Nem e o lateral Bruno se conhecem há alguns anos e já fizeram grandes parcerias pelo lado direito do campo. Foi assim no Figueirense, depois no Fluminense e agora pretendem reeditar a dupla de sucesso no São Paulo. Os dois já mostram ansiedade de mostrar no campo toda essa sincronia.

"A gente se conhece há quatro ou cinco anos. Um conhece as características do outro e isso poderá ajudar o São Paulo na temporada", explicou Nem, que chegou ao Morumbi neste ano, vindo do futebol ucraniano. Ele foi emprestado pelo Shakhtar Donetsk até o fim do ano e espera conquistar títulos no tricolor.

Para Bruno, é um prazer poder atuar ao lado do companheiro. "Nossa parceria vem desde o tempo do Figueirense. Depois estivemos juntos no Fluminense e fomos campeões do Brasileiro e do Carioca. É uma parceira que é também fora de campo e esperamos ser felizes aqui. Tomara que 2017 seja feito de glórias e muitas vitórias", continuou Bruno.

O técnico Rogério Ceni tem evitado dar pistas da equipe que vai escalar na estreia do time no Campeonato Paulista, mas tudo indica que Bruno e Wellington Nem serão titulares. "O que o Rogério determinar, temos de estar prontos. Para o São Paulo essa concorrência pela vaga de titular é muito boa", afirmou Bruno.