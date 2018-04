Wellington Paulista comemora recuperação acelerada

"Eu já tinha falado logo que me machuquei que a minha recuperação às vezes é rápida. Na semana passada eu estava com dor, no sábado já parou de doer. Agora comecei a treinar no campo com os preparadores físicos. Faço um pouco de musculação também, só que continuo com a fisioterapia, para cicatrizar ainda mais o machucado", afirmou.

Wellington Paulista, porém, ressaltou a necessidade de recuperar o condicionamento físico para ser escalado contra o Palmeiras. "A gente tem que treinar primeiro. Estamos trabalhando principalmente a parte física, já que vamos ficar uma semana inteira sem jogo. Agora é treinar bastante a parte física, como fiz hoje [quarta-feira] de manhã, para que possa enfrentar o Palmeiras", disse.