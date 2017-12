Wellington Paulista estufa o peito e fala em título para Ponte Preta

Se depender de Wellington Paulista, a Ponte Preta finalmente vai sair da fila em 2016. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, o experiente atacante chegou ao estádio Moisés Lucarelli animado e falando da possibilidade de conquistar o título do Campeonato Paulista. O que é sempre uma esperança para a torcida, que nunca na história de seus 115 anos conquistou um título de relevância.

"O grupo é muito bom, o pessoal todo me recebeu bem e tenho certeza que vamos brigar pelo título do Paulistão. Depois a gente pensa no Brasileiro", afirmou o atacante.

Emprestado pelo Fluminense até dezembro, Wellington Paulista chega para acabar com a sina da camisa 9, já que no ano passado o experiente Borges foi contratado para ser o "homem gol" e rendeu muito abaixo do esperado. Fez seis gols em 33 jogos.

O principal reforço alvinegro já está treinando com os novos companheiros e tem presença confirmada na estreia da Ponte no Campeonato Paulista, contra o Oeste, no dia 31 de janeiro, em Itápolis.