Wellington Paulista projeta 6 pontos nos dois próximos jogos do Flu A vitória diante do Grêmio no último sábado devolveu o Fluminense ao G4, mas para seguir no grupo de classificados à Copa Libertadores do próximo ano o time terá que se superar, já que jogará longe de sua torcida nas próximas duas rodadas. Mas, mesmo que a tabela exija duas partidas fora de casa, os jogadores do Flu falam em buscar duas vitórias.