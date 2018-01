Wellington Silva celebra chegada de Abel e aposta em ano vitorioso do Flu em 2017

A chegada de Abel Braga ao Fluminense agradou o lateral-direito Wellington Silva. Os dois trabalharam juntos no próprio clube em 2012, e o jogador não escondeu a felicidade por reencontrar o técnico. Ele acredita que a contratação do treinador fará o ano que vem ser bem mais vitorioso do que 2016.

"Abel é um treinador que o clube conhece bem. É vitorioso. Precisamos disso. Começamos este ano vencendo a Copa da Primeira Liga, mas tivemos uma queda grande no segundo turno do Brasileiro. O Fluminense precisa pensar grande no ano que vem para voltar a ganhar títulos. Ele gosta de ter um time aguerrido, que deixe a vida em campo. E tem de ser assim. Se o Abel viu o jogo contra o Inter acho que gostou. Mostramos muita vontade. O time precisa ter essa alma, essa garra", declarou.

É justamente esta queda que o time teve no segundo turno do Brasileirão que preocupa o torcedor. A equipe encerrou o campeonato com dez partidas consecutivas sem vencer, retrospecto que a tirou da disputa por vaga na Libertadores do ano que vem. Wellington Silva também manifestou sua preocupação com o momento.

"Nosso time não conseguiu jogar nesta reta final de temporada. A maioria dos jogadores caiu de rendimento, quase o time todo. Precisamos rever isso para não acontecer mais estes problemas no ano que vem", avaliou.