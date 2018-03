Wellington Silva celebra folga no Flu, mas já projeta Copa do Brasil

A goleada sobre o Bangu no domingo rendeu um prêmio extra aos jogadores do Fluminense, além da primeira colocação antecipada do Grupo C da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). Os titulares vão ganhar folga no próximo fim de semana, conforme promessa do técnico Abel Braga.

Um dos beneficiados será o lateral-direito Wellington Silva, que admite que teve dupla motivação para entrar em campo no domingo. "Quando ele prometeu [a folga] todos ficamos bem felizes. Porque já faz um tempo que não temos folga no fim de semana. Mas a gente está trabalhando, ele tem visto a nossa luta e por isso falou que nos daria um descanso se garantíssemos a primeira colocação. O grupo tem merecido, se esforça bastante", comentou.

A folga é uma premiação de Abel pela bela campanha exibida pelo Flu neste início de ano. O time tricolor ainda não perdeu pontos na Taça Guanabara. Além do aproveitamento de 100%, a equipe não foi vazado nas quatro rodadas já disputadas. Tudo isso garantiu ao time a primeira colocação da sua chave, já assegurado nas semifinais deste primeiro turno.

Mas, antes da folga, o elenco do Flu terá outro desafio pela frente na quarta-feira. O time carioca fará sua estreia na Copa do Brasil, diante do Globo-RN, na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Graças a Deus conseguimos o nosso objetivo [no Estadual], mas já temos outro jogo na quarta-feira e temos que continuar trabalhando. Quando chegar o final de semana, a gente relaxa, pensando na próxima partida", projetou Wellington Silva.