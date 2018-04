Wellington Silva se despede do Inter e volta para o Fluminense

Se perdeu o lateral-direito Bruno para o São Paulo, o Fluminense pelo menos tem um novo titular para a posição. Nesta terça-feira, o Internacional anunciou que não vai exercer o direito de compra de Wellington Silva e o jogador, que foi titular no Rio Grande do Sul durante parte do ano, volta para as Laranjeiras.

"Quero agradecer ao Internacional por tudo. Ao Abel, aos torcedores, tentei dar sempre o meu melhor, saio muito feliz e agradecido. Fiz amigos no clube, vou esta torcendo para o Inter levar essa Libertadores. Obrigado, Internacional", escreveu Wellington Silva ao compartilhar uma imagem na rede social Instagram.

O jogador, que marcou o gol da classificação do Inter para a Libertadores, havia indicado o desejo de jogar a competição continental. Os gaúchos, porém, não acharam viável pagar cerca de 2 milhões de euros para ficar com o lateral em definitivo. Ele se reapresenta nas Laranjeiras junto com os demais jogadores do elenco carioca, em 7 de janeiro.

"Estou voltando para o Fluminense para cumprir o meu contrato. Vou dar o meu máximo para que a torcida veja o verdadeiro Wellington Silva com a camisa tricolor", prometeu Wellington Silva.