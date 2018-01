Wembley será, enfim, demolido Inaugurado em 1923 e chamado por Pelé de ?templo do futebol?, o Estádio de Wembley começa a ser demolido na próxima semana. Em seu lugar será construído o Novo Wembley, com capacidade para 90 mil pessoas, a um custo de 1 bilhão e 200 milhões de euros (cerca de R$ 4 bilhões). O novo estádio deve ficar pronto no começo de 2006, a tempo de ser sede da final da Copa da Inglaterra. Segundo Adam Crozier, presidente da Associação Inglesa de Futebol, ?será o mais moderno do mundo?.