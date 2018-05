Wendel aprova chegada de reforço, mas avisa: 'Vivo uma grande fase'

SÃO PAULO - Tratado como uma das contratações mais emergenciais para a disputa do Campeonato Brasileiro, a lateral-direita preocupa o técnico Gilson Kleina e a diretoria. Por isso, o clube corre atrás de um jogador de nível para atuar no setor, mas se depender de Wendel, o palmeirense pode ficar tranquilo. Na opinião do jogador, ele acha válido a chegada de reforços, mas consegue dar conta do recado tranquilamente.

"Sempre falei que a gente precisava ter elenco. Tem o Bruno (Oliveira), que é da base, e precisa de mais um lateral de nível. Quem ganha é o Palmeiras, mas para chegar e jogar, vai ter de mostrar, batalhar e sacrificar bastante, porque estou em uma grande fase e o professor usa a coerência com os jogadores", disse o lateral, que tem sido o titular da função, embora seja volante.

O Palmeiras mira dois nomes para a lateral e analisa o mercado em busca de novas opções. O paraguaio Jorge Moreira, do Libertad, ainda está nos planos e o clube negocia com o clube paraguaio desde o ano passado. As chances dele vir antes da Copa do Mundo são grandes. Outra opção mais viável seria Daniel Borges, do Botafogo-SP, mas ele está em negociações bem avançadas com a Ponte Preta.