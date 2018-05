Wendel faz, Bordeaux vira e dispara na ponta do Francês O Bordeaux continua caminhando a passos largos rumo ao bi no Campeonato Francês. Já isolado na liderança da competição, o time conquistou mais uma vitória nesta quarta-feira para ampliar a diferença na ponta. No fechamento da 19.ª rodada, que encerrou o primeiro turno, o Bordeaux foi a Toulouse e contou com um gol do brasileiro Wendel para vencer a equipe da casa por 2 a 1, de virada.