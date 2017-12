Wendel volta ao time do Santos Wendel volta à equipe do Santos na partida de domingo contra o Botafogo. Ele vem de uma suspensão por ter sido expulso na partida contra o Paraná, mas ainda não sabia qual seria a função no time que vai jogar mais uma vez bastante desfalcado por contusões. "Estou preparado para voltar e ajudar a equipe a conquistar o objetivo de encostar no líder". Com a volta de Carlinhos na lateral-esquerda, ele deve ser escalado para fazer a marcação no meio-de-campo e a maior preocupação é com o fato de Gallo não estar conseguindo manter a mesma equipe em dois jogos seguidos. "Infelizmente, a gente vinha tendo uma repetição, mas de uma hora para outra, tem lesões e cartões injustos". Ele cita sua expulsão contra o Paraná como uma dessas expulsões injustas. "Tinha uma seqüência boa de três jogos na lateral e fiquei chateado porque até então não tinha cartão amarelo. Foi uma jogada para cartão amarelo e já levei o vermelho direto". Wendel admite que esse momento de transição, em que o time já perdeu Léo e Deivid e está perdendo Robinho, é grave. "Por isso, o objetivo atual é conquistar o maior número de pontos para quando a equipe estiver novamente encorpada e com as lesões curadas, possamos disparar". Ele acha que quando houver a possibilidade de definição da equipe titular, "com os reforços chegando e o grupo completo, vai novamente fazer belos jogos e exibições". Mesmo assim, Wendel entende que, mesmo com todas essas dificuldades, "a ordem é não largar mais pontos na Vila e se fizermos 70 a 80% dos pontos em casa e conseguindo uma média boa fora, seremos candidatos a conquistar o título".