Wendell Lira terá estátua e pode ganhar selo dos Correios

A nova estrela do futebol brasileiro, o jogador Wendell Lira, vencedor do prêmio Puskas da Fifa de 2015 por ter marcado o gol mais bonito do ano, agora vai virar estátua. O prefeito da cidade goiana de Goianésia, Jalles Fontoura de Siqueira (PSDB), anunciou a homenagem nesta terça-feira (12), um dia após o anúncio da premiação pela Fifa, alegando que o feito do atleta não pode ser esquecido. “O Wendell personifica aquilo que é a essência do brasileiro: a garra, a persistência para superar as adversidades. Ele é um exemplo para todos nós”, disse.

A estátua, cujas dimensões ainda serão definidas, será instalada numa praça pública ou na frente do estádio municipal “Valdeir José de Oliveira”, onde o Goianésia Esporte Clube manda seus jogos. Foi num jogo do Goianésia contra o Atlético-GO, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, que Wendell Lira marcou o golaço que o consagrou. O prefeito imagina que a estátua vai reproduzir o lance do gol – o lindo voleio que o atacante conseguiu para lançar a bola contra a rede. “Foi uma pintura e esse lance ficará imortalizado”, disse. Siqueira não vê problema em conseguir a aprovação da Câmara e da maioria dos 65 mil habitantes para seu projeto, que inclui a concessão do título de cidadão goianesiense ao atleta. Ele estima o custo da escultura em R$ 100 mi, valor que será amplamente compensado pela atração em que se transformará. “O Wendell é um menino humilde, que defendeu com muita honra a camisa do Goianésia e deve servir de exemplo para a juventude, que será incentivada a praticar esporte e ficar longe das drogas. Além disso, o marketing que ele fez pela cidade não tem preço.”

Ele conta que a prefeitura é parceira do time de futebol e banca metade dos custos do time, de R$ 1,2 milhão por mês. O patrocínio envolve o incentivo ao pagamento de impostos como o IPTU pela população. O prefeito é fã declarado do Goianésia – a usina de açúcar e álcool cuja marca aparece na camisa do clube é de sua família. “Nosso time está há três anos entre os quatro melhores do Estado, e o prêmio do Wendell é um estímulo a mais para os jogadores.”

SELO

O prefeito de Goianésia contou que os Correios preparam o lançamento de uma série comemorativa ao gol de Wendell Lira, que rendeu ao Brasil o prêmio Puskas, da Fifa. Ele foi procurado por emissários do presidente dos Correios, Gioavanni Queiroz, para tratar da edição comemorativa. “A iniciativa é deles (Correios), mas oferecemos todo o apoio. O Wendell conseguiu um feito histórico e é importante que fique registrado para sempre.”