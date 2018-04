Wendell marca, Leverkusen goleia e assume o 3º lugar do Alemão

Com a vitória, o Leverkusen subiu a 42 pontos, em terceira, passando o Borussia Mönchengladbach, que tem 41. A equipe alvinegra, entretanto, ainda joga por esta 25.ª rodada, domingo, em casa, contra o Hannover.

Contratado em junho do ano passado, Wendell fez seu primeiro gol no futebol alemão, ainda no primeiro tempo. Drmic fez o segundo, antes do intervalo. Bellarabi anotou o terceiro e Drmic voltou a marcar para fazer o quarto. Com o derrota, o Stuttgart segue em último sem vencer no ano. Com 20 pontos, está a cinco de sair da zona de rebaixamento.