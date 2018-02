Wendell pronto para marcar Giovanni O meia Giovanni foi o diferencial nos 4 a 2 do jogo anulado entre Santos e Corinthians. Fez dois gols e deu show na Vila Belmiro. Amanhã, não terá moleza. Wendel, substituto do suspenso Marcelo Mattos, deve acompanhá-lo em todos os setores do campo. ?Marcar o Giovanni é tarefa difícil?, diz o volante, que na maioria das vezes que joga, é designado para marcar individualmente o armador rival. Na expectativa de atuar ? mesmo participando dos dois treinos coletivos, ainda não se sente titular ?, Wendel lembra das ingratas missões que teve contra adversários habilidosos. ?Às vezes é ruim, principalmente quando o meia não é preguiçoso?, afirma. Explica. ?Contra os que preferem receber a bola nos pés, parado, facilita. Já contra os que se movimentam o tempo todo...? Apesar de todos os percalços, Wendel tem bons motivos a comemorar. Da sua memória não sai o duelo de 2004, pela Copa do Brasil, contra o Vitória. Na época, o badalado time baiano veio motivado ao duelo do Pacaembu. ?Tive uma grande atuação, ganhei todas de Edilson,? enfatiza. O Corinthians ganhou aquele jogo por 1 a 0. Espera repetir a façanha amanhã, contra um jogador que caracteriza como muito habilidoso e que define partidas. Contra o craque, a estratégia já está traçada: é não dar espaços para o adversário dominar a bola e girar em destino ao gol corintiano. ?Além de ficar bem próximo dele, não podemos errar?, enfatiza. ?Temos de forçá-lo a dominar a bola de costas e tocar para trás. Assim, diminuímos o poder ofensivo do Santos?, acredita. Bruno Octávio deve fazer o mesmo em cima de Ricardinho, outro cérebro do meio-campo santista. Mas se nenhum jogador gosta de ser marcado individualmente, quem realiza tal função também não é muito fã. ?É muito difícil acompanhar um jogador os 90 minutos. Em determinado momento, é necessário haver um revezamento,? prega Wendel, sabendo que só um sairá de campo consagrado.