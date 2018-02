Wenger aponta Capello como candidato certo para Inglaterra

Arsene Wenger declarou seu apoio à contratação do italiano Fabio Capello como novo técnico da seleção inglesa, para ocupar o cargo que está vago desde a demissão de Steve McClaren. "A qualidade do candidato é extraordinária", disse o treinador francês do Arsenal a repórteres, nesta terça-feira. "Conheço Fabio há bastante tempo. Ele é um homem forte e tem uma personalidade forte. Ele tem uma idéia clara do que quer e quando está certo de alguma coisa, ele vai até o fim", acrescentou. "Ele é um vencedor e um homem que está convencido dos métodos que utiliza", acrescentou Wenger. Capello, ex-técnico de Real Madrid, Milan e Juventus, surgiu como principal candidato a assumir a seleção da Inglaterra após o português José Mourinho ter dito na segunda-feira que não está interessado no cargo. Outros candidatos fortes são o também italiano Marcello Lippi, técnico campeão do mundo em 2006, e Martin O'Neil, treinador do Aston Villa. McClaren, que substituiu Sven-Goran Eriksson no ano passado, foi demitido por não ter conseguido classificar a Inglaterra para a Eurocopa de 2008. De acordo com a imprensa britânica, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) iria entrevistar Capello esta semana.